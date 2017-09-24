В 1 сезоне 17 серии сериала «Бесстыдники» полиция находит в проруби тело супруга Эллы по имени Леонид. Подозрения сразу падают на Гошу Груздева, ведь он считается любовником женщины. Сможет ли многодетный отец доказать свою невиновность?
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