Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Звездный крейсер «Галактика» Цитаты

Цитаты из сериала Звездный крейсер «Галактика»

Командир Уильям Адама Есть причина, по которой военных отделяют от полиции. Одни сражаются с врагами государства, другие служат и защищают народ. Когда военные становятся и теми, и другими, тогда враги государства, как правило, становятся народом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брат Кавил Во всех ваших путешествиях вы когда-нибудь видели, как звезда взрывается в сверхновую?
Эллен Тайг Нет.
Брат Кавил Нет? А я видел. Я видел, как звезда взорвалась и разослала строительные блоки Вселенной. Другие звезды, другие планеты и, в конце концов, другую жизнь. Сверхновая! Само творение! Я был там. Я хотел это увидеть и быть частью момента. А как я воспринял одно из самых славных событий во вселенной? С этими нелепыми желеобразными шарами в моей черепной коробке! С глазами, которые могут воспринимать лишь крошечную часть электромагнитного спектра. С ушами, созданными для восприятия лишь вибраций в воздухе.
Эллен Тайг Пятеро из нас создали тебя таким человеческим, каким это возможно.
Брат Кавил Я не хочу быть человеком! Я хочу видеть гамма-лучи! Я хочу слышать рентгеновские лучи! И я хочу - я хочу чувствовать темную материю! Вы видите абсурдность того, чем я являюсь? Я даже не могу правильно выразить эти вещи, потому что мне нужно - мне нужно концептуализировать сложные идеи на этом глупом ограниченном разговорном языке! Но я знаю, что хочу протянуть руку чем-то, кроме этих хватательных лапок! И чувствовать ветер от сверхновой, мчащейся надо мной! Я машина! И я могу знать гораздо больше! Я могу испытывать так много всего. Но я заперт в этом абсурдном теле! И почему? Потому что мои пять создателей решили, что Бог хотел, чтобы все было именно так!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Уильям Адама Звёздочка, что ты слышишь?
Лейтенант Кара 'Звёздочка' Трейс Ничего, кроме дождя.
Командор Уильям Адама Тогда хватай пушку и приходи с кошкой.
Лейтенант Кара 'Звёздочка' Трейс Бах, бах, бах!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Уильям Адама Иногда нужно покатить жёсткую шестёрку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor Gaius Baltar Ладно, хватит! Больше никакого хорошего Гаюса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Number Six Жизнь имеет мелодию, Гайус. Ритм нот, которые становятся твоим существованием, когда звучат в гармонии с планом Бога.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Я думал, что мы тренируемся.
Командор Уильям Адама Вот почему ты не выиграл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Кара 'Звёздочка' Трейс У меня тоже есть свои недостатки.
Полковник Сол Тайг Разница в том, что мои недостатки личные. Твои — профессиональные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Ну что ж... твоя коленка выглядит вполне неплохо. А другая - тоже не так уж плоха.
Лейтенант Кара 'Звёздочка' Трас Ли, если ты хочешь пригласить меня на танец, просто спроси.
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Ты хочешь потанцевать?
Лейтенант Кара 'Звёздочка' Трас В платье я - это возможность на всю жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командующий Уильям Адама [выступая с речью на ангарной палубе] Мы боролись с тех пор, как начались атаки... стараясь полагаться друг на друга. Наша сила и единственная надежда как народа — оставаться едиными. Мы не всегда делали всё, что могли, чтобы это гарантировать. Многие верят, что священные писания, послания богов, приведут нас к спасению. Может быть, и приведут. Но боги поднимут тех, кто поднимает друг друга." И так, чтобы поднять всех нас, позвольте мне снова представить президента колоний, Лауру Розлин.
[многие члены аудитории аплодируют, но некоторые — нет. Адама подходит к толпе и начинает хлопать в такт. Толпа медленно подхватывает и в конце концов вся ангарная палуба аплодирует в такт в знак уважения к вновь избранному президенту]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командующий Уильям Адама Я отдал приказ, сын. Это была моя ответственность.
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Я нажал на курок. Это моя вина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Специалист-матрос Сокинус Эй, Кали, это правда? Ты действительно откусила этому парню ухо?
Специалист-матрос Кали Ему повезло, что это единственное, что я откусила.
Старший морской механик Тайрол [с гордостью] Вот это моя девочка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Командующий Уильям Адама [Кейн не дала Тайролу и Хело суды, которые обещала, и приговорила их к смерти. Адама спорит по радио] Ты говорил, что они получат справедливый суд. Какой суд они могли вообще иметь?
Адмирал Хелена Кейн Я уверяю вас, я выслушал их. Я взвесил их показания по сравнению с показаниями охранников и учёл их служебные записи и награды. Это было трудное решение, командор, но я осмелюсь сказать, что оно было справедливым.
Командующий Уильям Адама У них есть право на то, чтобы их дело рассматривала коллегия присяжных!
Адмирал Хелена Кейн Я военный чиновник с особым назначением во время войны. Регламенты дают мне широкие полномочия в этом вопросе.
Командующий Уильям Адама [К Тайгу] Запустите истребители.
[К Кейн]
Командующий Уильям Адама Можешь цитировать мне любые регламенты, которые пожелаешь. Я не собираюсь позволять тебе казнить моих людей!
Адмирал Хелена Кейн Я настоятельно рекомендую тебе пересмотреть это заявление, командор.
Полковник Джек Фиск Адмирал, Галактика запускает Вайперы и Раптор.
Адмирал Хелена Кейн Командор, почему ты запускаешь Вайперов?
Командующий Уильям Адама Пожалуйста, организуйте, чтобы шеф Тайрол и лейтенант Агарон были переданы моим морским пехотинцам, как только они прибудут.
Адмирал Хелена Кейн Я не подчиняюсь тебе!
Командующий Уильям Адама Называй это как хочешь. Я забираю своих людей.
Адмирал Хелена Кейн Ты совершаешь *такую* ошибку!
Командующий Уильям Адама Я забираю своих людей!
[повесил трубку]
Адмирал Хелена Кейн Боевые станции.
[Звучит сигнал тревоги]
Полковник Джек Фиск Адмирал, это быстро выйдет из-под контроля.
Адмирал Хелена Кейн Запустите боевые Вайперы. Адама пересек черту. Он не оставил мне выбора. Запустите боевые Вайперы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командор Уильям Адама [Президент Розлин прикована к постели, умирая от рака, и сильно кашляет] Что я могу для вас сделать?
Президент Лора Розлин [саркастично] Новое тело. Может быть, одну из тех молодых модельей Сайлонов с Корабля Воскрешения.
Командор Уильям Адама Не могу представить тебя блондинкой.
Президент Лора Розлин Ты бы удивился.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Гайус Балтар [Балтар ведет спор одновременно с Рослин и Шестой] Честно говоря, мне абсолютно пофиг, верите вы мне или нет, ясно? Потому что мне все это осточертело, я... Я устал, что меня толкают и тыкают, как будто я какая-то игрушка. Я не ваша забавка!
Шестая Шестая, Президент Лора Рослин: [одновременно, в стерео] Забавка?
Доктор Гайус Балтар Я не работаю на вас, и честно говоря, мне больше не нужно сидеть и терпеть такой абьюз от вас двоих!... Ээ,
[указывает на Билли]
Доктор Гайус Балтар *ты* тоже... либо здесь, либо там, где бы это ни было...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Кара 'Звезда' Трас Я тебе ничего не должна.
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Нет, ты мне ничего не должна, потому что я просто командир эскадрильи, а ты всего лишь пилот!
Лейтенант Кара 'Звезда' Трас Верно.
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Пилот, которая не может удержать штаны.
Лейтенант Кара 'Звезда' Трас Верно.
Капитан Ли 'Аполлон' Адама О, это как в старые добрые времена, Кара. Как тогда, когда ты напилась и не могла удержаться от того майора откуда-то...
[Звезда бьет Аполлона, и Аполлон тут же отвечает ей]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[когда Старбак приземлился на корабле Цилонов]
Капитан Ли 'Аполло' Адама Парень, если ты берешь сувенир, не делай глупостей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Гайус Балтар [после того, как Балтар заходит и находит Бумера, пытающуюся покончить с собой] Иногда нам приходится принимать то, что открывается перед нами.
Лейтенант Шарон 'Бумер' Валерий Принимать?
Доктор Гайус Балтар Жизнь может быть проклятием, так же как и благословением. Ты поверишь мне, когда я скажу, что в этом мире есть вещи намного страшнее смерти.
Лейтенант Шарон 'Бумер' Валерий Так что ты хочешь сказать...
Доктор Гайус Балтар Нет, нет. То, что я говорю, ничего не значит. Слушай своё сердце. Делай то, что ты действительно считаешь правильным.
[он целует её в лоб и выходит из комнаты, пока он идёт по коридору, слышит выстрел]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза, которую Сикс спрашивает каждый раз, встречая человека в первый раз]
Номер Шесть Вы живы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шеф-петти-офицер Тайрол [Сосцинос смертельно ранен, и Тайролу предстоит провести эвтаназию с помощью передозировки морфина] Привет, приятель. Это Шеф. Как ты?
Специалист-солдат Сосцинос [с трудом дышит] Что происходит, Шеф?
Шеф-петти-офицер Тайрол О, ты знаешь... слушаю птиц. У меня есть небольшое что-то от боли...
[вводит Сосциносу передозировку морфина]
Шеф-петти-офицер Тайрол Хорошие новости, приятель. Здесь есть группа спасения. Раптор только что приземлился. Мы посадим тебя на него и отвезем обратно на Галактику, хорошо?
Специалист-солдат Сосцинос Мы едем домой?
Шеф-петти-офицер Тайрол Да. Едем домой.
[слёзы на глазах]
Шеф-петти-офицер Тайрол [Сосцинос умирает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Карл 'Хило' Агатон Это мои пилоты Рапторов, которые всегда ищут новые и интересные способы попасть в беду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Командир Уильям Адама Продолжай прыгать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ромо Лэмпкин Я понимаю, что у вас были романтические отношения с моим клиентом.
Номер Шесть Гайус Балтар — это блестящий, одарённый человек. За то время, что я его знаю, он превратил враньё и обман в спорт. Он нарциссичен, безответственен, эгоцентричен и тщеславен. Это я должна была его вонзить нож.
Президент Лора Розлин Дела идут на лад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Kara 'Starbuck' Thrace [новым рекрутам] Внимание на палубе.
[Никто не двигается]
Лейтенант Kara 'Starbuck' Thrace Это значит, встать на ноги, новички!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Специалист по экипажу Кэли [анализируя биомеханический Цилонский истребитель, захваченный Старбаком, Тайрол ползет внутри истребителя с фонариком, пока Кэли читает ему заметки Старбака] Заметки Старбака о Цилонском истребителе в полном беспорядке! Она сказала, что последовательность включения двигателя начинается... "Сжимая что-то, что выглядит как красный линь с синими вены с правой стороны... выходящее из мешка с липкой жидкостью... формой, напоминающей собаку".
Главный старшина Тайрол Ты издеваешься? Это все - куча вен, линей и мешков с слизью!
Специалист по экипажу Кэли "... Сожми линь рукой, в то время как ты переносишь вес на левый бок, в лимфатический мешок..."
Главный старшина Тайрол Да это просто глупо!
Специалист по экипажу Кэли [подходит полковник Тайг] О, добрый день, сэр.
Полковник Сол Тайг Специалист. Главный внутри?
Специалист по экипажу Кэли Да.
Полковник Сол Тайг Главный?
Главный старшина Тайрол Да, сэр?
Полковник Сол Тайг Как дела там?
Главный старшина Тайrol А, я почти разобрался, сэр. Не совсем понял все уловки, но близок к этому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президент Лора Розлин [о командоре Адаме] Может быть, если он будет чувствовать себя более комфортно, с ним будет легче иметь дело.
Билли Кейкиа Это умно.
Президент Лора Розлин Нет, это не умно. Это политика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Сол Тайг Где твоя мамочка?
Бокси Мертва. А где твоя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Гайус Балтар Так что судьба... всего человеческого рода зависит от моего тщательного предположения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Кара 'Старбак' Трес [после того, как Старбак должна спланировать важную миссию] Я никогда не хотела такой ответственности.
Командующий Уильям Адама Сайлоны никогда не спрашивали нас, чего мы хотим. Добро пожаловать в большую лигу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Ли 'Аполлон' Адама [прежде чем ударить нападающего по голове бутылкой пива] Искал *это*?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адмирал Хелена Кейн [Кейн входит в камеру Номера Шесть/Гины, мучимой Цилонщицей, которая свалилась на пол] Ну, вижу, что ты еду получила. Это прогресс, полагаю. Можешь заставить её перевернуться... попрошайничать? Посмотрим, что она может с этим сделать.
[передает Балтару несколько фотографий с разведки]
Адмирал Хелена Кейн Знаешь, эта штука раньше сидела в нашем буфете, ела нашу еду и слушала наши истории. Не так ли? Ты просто сидела там... слушала нас, притворяясь нашей подругой, не так ли?
[Кейн пинает Гину в ребра]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Racetrack Я так долго играю с этими картами, что знаю каждую складку.
Lt. Kara 'Starbuck' Thrace Ну и что, жизнь — это жесть. Что ты хочешь, поплакать об этом?
Racetrack Нет, я просто хочу, чтобы это закончилось, хорошо? Плохая еда, бесконечные ротации, притворяться, что карточная игра — это высшая точка нашего дня.
Lt. Kara 'Starbuck' Thrace Это не будет продолжаться вечно, ладно? Земля где-то там.
Racetrack Верно. Мы все можем гоняться за своими хвостами из-за какого-то левоватого планетарного шоу.
Lt. Kara 'Starbuck' Thrace А вы все можете отправляться к чёрту. Я пойду найду Хело.
Racetrack Хорошая идея... может, эта циклонша научила его парочке трюков!
[Звезда спокойно оборачивается, подходит к Рэкстраку, затем резко хватает её за шею и ударяет головой о карточный стол.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Number Six Мы дети человечества. В каком-то смысле, это делает их нашими родителями.
Aaron Doral Верно, но родители должны умереть. Это единственный способ, чтобы дети стали самими собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Гайус Балтар Вы не обидитесь на меня, госпожа Президент, если я не хочу быть казнённым исключительно на основании вашего... чутья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Number Six [зловеще] У Бога есть план, Гайус. У него есть план на всё и для всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Petty Officer 2nd Dualla [после того, как она была захвачена во время переговоров с заключёнными] Я даже не знаю, как я попала в эту ситуацию.
Billy Keikeya Президент думал, что ты можешь быть полезен.
Petty Officer 2nd Dualla Президент не знает, кто я.
Billy Keikeya Я ей сказал. Извини.
Petty Officer 2nd Dualla [саркастично] С другой стороны, приятно вылезти из Центра управления. Разнообразить день, немного пощелкать, встретить новых людей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Кара 'Звёздный' Трас [реагирует на шутку] Это было слабо! Так очень, очень слабо!
Самуэль Т. Андерс [игриво] Расслабься немного. Это всего лишь конец света.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Сол Тай Не могу поверить, что ты встал на сторону этой женщины против Старика, я бы никогда не сделал этого, даже если бы ты приставил к моей голове пистолет, а ты это сделал! Насчёт меня, ты не достоин носить форму.
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Да, ты прав по этому поводу, я не достоин носить форму.
[паузa]
Капитан Ли 'Аполлон' Адама И, может быть, я никогда не был. С другой стороны, ты тоже не достоин.
[поворачивается к Тайгу]
Капитан Ли 'Аполлон' Адама Но это не мой корабль, и, черт возьми, он не твой. Он его, и когда он проснётся, он решит, что делать с нами обоими.
[уходит из медотсека, чтобы вернуться в свою камеру]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лт. Кара 'Старбак' Трес [Тайрол работает над захваченным циклонным истребителем Старбак.] В чем проблема, Чиф?
Главный старшина Тайрол Ну, твой новый бойфренд - настоящая сволочь, сэр.
Лт. Кара 'Старбак' Трес Это девочка.
Главный старшина Тайрол Если тебя не смущает её слизь на твоем лице, можешь забрать её, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Ли 'Аполлон' Адама [в вырезанной сцене, после того как Лора Розлин спросила его, была ли ее ошибка] Я верю, что никогда не бывает ошибки, когда следуешь своему сердцу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Президент Лора Розлин [говоря о Бальtare] Он странный, не правда ли?
Билли Кейкья [в фальцете] Ку-ку...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адмирал Хелена Кейн [Кейн бьет, насилует и пытает свою копию номер шесть, которая теперь держит пистолет у нее у головы] Чёрт тебя побери.
Номер Шесть Ты не в моем вкусе.
[стреляет в Кейна]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Разные персонажи [Повторяется на протяжении всего сериала] О, мои боги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Гайус Балтар [узнав, что его заставляют стать политиком, пока он тестирует образцы крови] Политика — единственное, что скучнее, чем анализы крови.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ellen Tigh Итак, тебя беспокоит Уоллес Грей? Я слышал, он впереди в голосовании.
Tom Zarek Что угодно людям — меня устраивает.
Ellen Tigh У каждого есть свои интересы. Я это точно знаю.
Tom Zarek И что же это?
Ellen Tigh Такое же, как и твое, Том. Я, моя кандидатура и... ох. Я.
Tom Zarek Ты... явно хорошо связанная, хорошо информированная женщина.
Ellen Tigh Жена XO, если это что-то значит.
Tom Zarek Ах. Значит, много. Сейчас и в будущем.
Ellen Tigh Это то, что меня интересует, Том. Это мое место, и место моего... мужа в будущем.
Tom Zarek Хорошо. Я ищу своего друга. Его зовут Валенс.
[сцена мгновенно переходит к Валенсу, мёртвому в своей камере в бригe с порезанными запястьями]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Дин Стокуэлл
Dean Stockwell
Кейт Вернон
Kate Vernon
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
Джеймс Кэллис
Джеймс Кэллис
James Callis
Триша Хелфер
Триша Хелфер
Tricia Helfer
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер
Jamie Bamber
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Грэм Беккел
Грэм Беккел
Graham Beckel
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
Грейс Пак
Грейс Пак
Grace Park
Тамо Пеникетт
Тамо Пеникетт
Tahmoh Penikett
Марк Шеппард
Марк Шеппард
Mark Sheppard
Пол Кэмпбелл
Пол Кэмпбелл
Paul Campbell
Коннор Уиддоуз
Connor Widdows
Леа Кейрнс
Леа Кейрнс
Leah Cairns
Мэттью Беннетт
Matthew Bennett
Кэндис МакКлюр
Kandyse McClure
Ричард Хэтч
Richard Hatch
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше