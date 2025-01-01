Ellen Tigh
Итак, тебя беспокоит Уоллес Грей? Я слышал, он впереди в голосовании.
Tom Zarek
Что угодно людям — меня устраивает.
Ellen Tigh
У каждого есть свои интересы. Я это точно знаю.
Tom Zarek
И что же это?
Ellen Tigh
Такое же, как и твое, Том. Я, моя кандидатура и... ох. Я.
Tom Zarek
Ты... явно хорошо связанная, хорошо информированная женщина.
Ellen Tigh
Жена XO, если это что-то значит.
Tom Zarek
Ах. Значит, много. Сейчас и в будущем.
Ellen Tigh
Это то, что меня интересует, Том. Это мое место, и место моего... мужа в будущем.
Tom Zarek
Хорошо. Я ищу своего друга. Его зовут Валенс.
[сцена мгновенно переходит к Валенсу, мёртвому в своей камере в бригe с порезанными запястьями]