Брат Кавил Во всех ваших путешествиях вы когда-нибудь видели, как звезда взрывается в сверхновую?

Эллен Тайг Нет.

Брат Кавил Нет? А я видел. Я видел, как звезда взорвалась и разослала строительные блоки Вселенной. Другие звезды, другие планеты и, в конце концов, другую жизнь. Сверхновая! Само творение! Я был там. Я хотел это увидеть и быть частью момента. А как я воспринял одно из самых славных событий во вселенной? С этими нелепыми желеобразными шарами в моей черепной коробке! С глазами, которые могут воспринимать лишь крошечную часть электромагнитного спектра. С ушами, созданными для восприятия лишь вибраций в воздухе.

Эллен Тайг Пятеро из нас создали тебя таким человеческим, каким это возможно.