В 6 сезоне 21 серии сериала «Стрела» начинается суд по делу Оливера. Обвинение вынуждает Джона, Фелисити и Рене дать показания против бывшего лидера команды. Но в решающий момент в зал заседания врывается человек в костюме Стрелы.
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