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Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны Сезон 6 Серия 21

Стрела 2012 - 2020 21 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Стрела»
Пепел
Сезон 6 / Серия 1 12 октября 2017
Дань
Сезон 6 / Серия 2 19 октября 2017
Ближайший родственник
Сезон 6 / Серия 3 26 октября 2017
Обмен
Сезон 6 / Серия 4 2 ноября 2017
Дэфстроук возвращается
Сезон 6 / Серия 5 9 ноября 2017
Сдержанные обещания
Сезон 6 / Серия 6 16 ноября 2017
День благодарения
Сезон 6 / Серия 7 23 ноября 2017
Кризис на Земле-Х. Часть 2
Сезон 6 / Серия 8 27 ноября 2017
Неразрешимые разногласия
Сезон 6 / Серия 9 7 декабря 2017
Разделившись
Сезон 6 / Серия 10 18 января 2018
Мы падаем
Сезон 6 / Серия 11 25 января 2018
Все напрасно
Сезон 6 / Серия 12 1 февраля 2018
Величайшая уловка дьявола
Сезон 6 / Серия 13 8 февраля 2018
Столкновение
Сезон 6 / Серия 14 1 марта 2018
Двойник
Сезон 6 / Серия 15 8 марта 2018
Гильдия Танатоса
Сезон 6 / Серия 16 29 марта 2018
Братья по оружию
Сезон 6 / Серия 17 5 апреля 2018
Основы
Сезон 6 / Серия 18 12 апреля 2018
Дракон
Сезон 6 / Серия 19 19 апреля 2018
Ненадёжный союз
Сезон 6 / Серия 20 26 апреля 2018
Слушание 11-19-41-73
Сезон 6 / Серия 21 3 мая 2018
Неразрывные узы
Сезон 6 / Серия 22 10 мая 2018
Пожизненный срок
Сезон 6 / Серия 23 17 мая 2018
О чем cерия

В 6 сезоне 21 серии сериала «Стрела» начинается суд по делу Оливера. Обвинение вынуждает Джона, Фелисити и Рене дать показания против бывшего лидера команды. Но в решающий момент в зал заседания врывается человек в костюме Стрелы.

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