В 6 сезоне 15 серии сериала «Стрела» в город возвращается Рой Харпер. Его тут же ловят люди Диаса, рассчитывая выбить показания против Оливера. Чтобы вызволить пленника, Тея вновь облачается в супергеройский костюм Спиди.
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