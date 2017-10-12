В 6 сезоне 16 серии сериала «Стрела» приезжает Нисса, которая сообщает команде о том, что отступники из Лиги Убийц планируют атаковать Тею. Предводительница гильдии Афина пытается найти коробку, спрятанную Мерлином перед самой смертью.
Related video
В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери
Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось
За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот
Леонова в «Джентльменах удачи» вынудили рвать последние волосы на голове: зрители не заметили
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала
Как мама с сыном: честное фото жены Колдуна шокировало публику
Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый
Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь
Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику
Николай Рыбников не зря прятал единственную дочь: такой участи не позавидуешь
Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч
Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail