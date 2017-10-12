Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны Сезон 6 Серия 13

Стрела 2012 - 2020 13 серия 6 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Стрела»
Пепел
Сезон 6 / Серия 1 12 октября 2017
Дань
Сезон 6 / Серия 2 19 октября 2017
Ближайший родственник
Сезон 6 / Серия 3 26 октября 2017
Обмен
Сезон 6 / Серия 4 2 ноября 2017
Дэфстроук возвращается
Сезон 6 / Серия 5 9 ноября 2017
Сдержанные обещания
Сезон 6 / Серия 6 16 ноября 2017
День благодарения
Сезон 6 / Серия 7 23 ноября 2017
Кризис на Земле-Х. Часть 2
Сезон 6 / Серия 8 27 ноября 2017
Неразрешимые разногласия
Сезон 6 / Серия 9 7 декабря 2017
Разделившись
Сезон 6 / Серия 10 18 января 2018
Мы падаем
Сезон 6 / Серия 11 25 января 2018
Все напрасно
Сезон 6 / Серия 12 1 февраля 2018
Величайшая уловка дьявола
Сезон 6 / Серия 13 8 февраля 2018
Столкновение
Сезон 6 / Серия 14 1 марта 2018
Двойник
Сезон 6 / Серия 15 8 марта 2018
Гильдия Танатоса
Сезон 6 / Серия 16 29 марта 2018
Братья по оружию
Сезон 6 / Серия 17 5 апреля 2018
Основы
Сезон 6 / Серия 18 12 апреля 2018
Дракон
Сезон 6 / Серия 19 19 апреля 2018
Ненадёжный союз
Сезон 6 / Серия 20 26 апреля 2018
Слушание 11-19-41-73
Сезон 6 / Серия 21 3 мая 2018
Неразрывные узы
Сезон 6 / Серия 22 10 мая 2018
Пожизненный срок
Сезон 6 / Серия 23 17 мая 2018
О чем cерия

В 6 сезоне 13 серии сериала «Стрела» Кейден готовится к нанесению решающего удара. Чтобы предотвратить масштабный взрыв в городе, Оливер должен выдать террористу своих бывших союзников. Каким будет итог переговоров?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают (Не)идеальные парочки
(Не)идеальные парочки 2 комментария
Гипнотик
Гипнотик 7 комментариев
Переводчик
Переводчик 62 комментария
Related video
Глаза папины: на дочь Елина из «Ста дней до приказа...» невозможно смотреть без умиления
Первая красавица советского кино отказалась от пластики: сложно в это поверить, увидев ее лицо сейчас (фото)
16 личностей в одном человеке: пугающая история американки, в которую с трудом верится
Думали, она про сувениры: эту песню в СССР неправильно напевал каждый второй
Как бы выглядела Муравьева, если бы «Карнавал» снимали сейчас? Только взгляните на эти губы
«Срочно худеть!»: вышедшая на лед Камила Валиева ошарашила публику
Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так
Теперь официально: Миддлтон ждет пополнения в семье
Из старика в брутала: Киркоров после преображения похож на 25-летнего парня
Молодящуюся старуху на «Модном приговоре» превратили в принцессу: муж перестал стесняться
Дочь известного певца растет копией Киркорова: очевидное невозможно игнорировать
Сюткин любит дочь больше жизни: она будто рождена от другого (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше