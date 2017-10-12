В 6 сезоне 13 серии сериала «Стрела» Кейден готовится к нанесению решающего удара. Чтобы предотвратить масштабный взрыв в городе, Оливер должен выдать террористу своих бывших союзников. Каким будет итог переговоров?
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