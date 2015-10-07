В 4 сезоне 22 серии сериала «Стрела» команда продолжает искать местоположение «Улья». Фелисити получает от Теи сигнал о помощи, после чего Оливер и Диггл проникают в Ковчег. Но девушка уже успела попасть под влияние Малкольма.
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