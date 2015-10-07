В 4 сезоне 11 серии сериала «Стрела» Фелисити покидает больницу, но сталкивается с побочными эффектами от таблеток. Тем временем Джон ищет общий язык с Эриком, а также расследует дело о похищении раненного агента АРГУС.
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