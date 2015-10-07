В 4 сезоне 13 серии сериала «Стрела» отношения Ниссы и Малкольма достигают критической точки. Оливер отказывается убивать предводителя Лиги убийц, но требует, чтобы тот освободил место в надежде получить заветное лекарство для Теи.
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