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Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны Сезон 4 Серия 13

Стрела 2012 - 2020 13 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Стрела»
Зеленая стрела
Сезон 4 / Серия 1 7 октября 2015
Кандидат
Сезон 4 / Серия 2 14 октября 2015
Восстановление
Сезон 4 / Серия 3 21 октября 2015
Без надежды на искупление
Сезон 4 / Серия 4 28 октября 2015
Преследуемая
Сезон 4 / Серия 5 4 ноября 2015
Потерянные души
Сезон 4 / Серия 6 11 ноября 2015
Братство
Сезон 4 / Серия 7 18 ноября 2015
Легенды вчерашнего дня
Сезон 4 / Серия 8 2 декабря 2015
Темные воды
Сезон 4 / Серия 9 9 декабря 2015
Кровные долги
Сезон 4 / Серия 10 20 января 2016
Самоволка
Сезон 4 / Серия 11 27 января 2016
Освобожденная
Сезон 4 / Серия 12 3 февраля 2016
Грехи отца
Сезон 4 / Серия 13 10 февраля 2016
Кодекс молчания
Сезон 4 / Серия 14 17 февраля 2016
Похищенный
Сезон 4 / Серия 15 24 февраля 2016
Разбитые сердца
Сезон 4 / Серия 16 23 марта 2016
Маяк надежды
Сезон 4 / Серия 17 30 марта 2016
23:59
Сезон 4 / Серия 18 6 апреля 2016
Крик Канарейки
Сезон 4 / Серия 19 27 апреля 2016
Генезис
Сезон 4 / Серия 20 4 мая 2016
Моньюмент-Пойнт
Сезон 4 / Серия 21 11 мая 2016
Потери в потопе
Сезон 4 / Серия 22 18 мая 2016
Раскол
Сезон 4 / Серия 23 25 мая 2016
О чем cерия

В 4 сезоне 13 серии сериала «Стрела» отношения Ниссы и Малкольма достигают критической точки. Оливер отказывается убивать предводителя Лиги убийц, но требует, чтобы тот освободил место в надежде получить заветное лекарство для Теи.

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