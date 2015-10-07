В 4 сезоне 23 серии сериала «Стрела» на улицах города наступает хаос, связанный с грядущим апокалипсисом. Дарк скрывается с места преступления, а Фелисити подвергается нападению «призраков». Оливер произносит речь в надежде сплотить народ.
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