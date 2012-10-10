В 1 сезоне 23 серии сериала «Стрела» Оливер приходит в сознание и обнаруживает себя в плену у Мерлина. Злоумышленник выясняет, кто скрывается под капюшоном. Однако супергерой смог сбежать и предупредить полицию о надвигающейся катастрофе.