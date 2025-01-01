Меню
Цитаты из сериала Стрела

Оливер Куин Ты провалил этот город!
Oliver Queen Меня зовут Оливер Квин. Пять лет я был на острове с единственной целью: выжить. Теперь я выполню умирающее желание моего отца — использовать список имен, который он оставил, и уничтожить тех, кто отравляет мой город. Для этого мне нужно стать кем-то другим. Мне нужно стать чем-то другим.
[Открывающая сцена 2 сезона]
Оливер Квинн Меня зовут Оливер Квинн. После пяти лет на адском острове я вернулся домой с единственной целью: спасти свой город. Но для этого я не могу быть убийцей, каким я был раньше. Чтобы почтить память своего друга, я должен стать кем-то другим. Я должен стать чем-то иным.
[Начало третьего сезона]
Оливер Квинн Меня зовут Оливер Квинн, после пяти лет в аду я вернулся домой с единственной целью: спасти свой город. Теперь ко мне присоединились другие в моей борьбе. Для них я — Оливер Квинн. Для остальных жителей Стэлинг-Сити я кто-то другой. Я — что-то другое.
Нисса аль Гул Я Нисса, дочь Ра's аль Гула. Наследница демона.
Фелисити Смоак Фелисити Смоак. М. И. Т. Выпуск 09.
Felicity Smoak Это на самом деле приятно, когда твой голос звучит в моем ухе. Я сейчас замолчу.
Oliver Queen Это было бы моим предпочтением.
Ra's al Ghul Мне было 11 лет, когда я убил своего первого человека. Я помню, как выглядел его лицо, когда свет погас в его глазах. Такое резкое изменение, почти незаметное, между жизнью и смертью. И я почувствовал стыд. Я украл у этого человека самый драгоценный дар - жизнь. Но я также ощутил и другое чувство - гордость, потому что я встал на защиту семьи против того, кто хотел нам сделать зло. И я осознал, что то, что я сделал, было необходимо. Видишь ли... Я заменил зло смертью. И именно для этого существует лига. С тех пор я убил еще несколько тысяч человек. И мир стал лучше.
Oliver Queen Ты забрал последнюю жизнь.
Ra's al Ghul Нет. Ты прожил свой последний день.
Sebastian Blood Ты знаешь, кто он под этим капюшоном, не так ли?
Slade Wilson Я точно знаю, кто он. Он мой друг.
Sebastian Blood Вот почему ты не хочешь, чтобы он был мертв.
Slade Wilson Смерть была бы освобождением от этой жизни, а его срок еще не истек.
Quentin Lance Ты не совсем закоренелый преступник, да?
Felicity Smoak Нет, я не преступник.
Quentin Lance Как ты называешь компьютерный хакерство?
Felicity Smoak Увлечение. Которым я не занимаюсь.
Слэйд Уилсон Я заберу у него все, что он ценит, уничтожу тех, кто решит следовать за ним, развращу тех, кого он любит. Когда он потеряет всех и всё, что для него важно, я пронзу стрелой его глаз.
[Открывающая сцена 4-го сезона]
Оливер Куин Меня зовут Оливер Куин. После пяти лет в аду я вернулся домой с единственной целью: спасти мой город. Но мой прежний подход был недостаточен. Я должен был стать кем-то другим. Я должен был стать чем-то другим. Я должен был стать Зелёной Стрелой.
John Diggle О чём это, Малкольм?
Malcolm Merlyn Ну, вам всем будет сложно в это поверить.
Felicity Smoak Потому что ты социопат и лжец.
Malcolm Merlyn Тем не менее...
Damien Darhk [на заседании городского совета] Вы все переживаете о том, что этот город умирает. Я здесь от лица организации, которая хочет, чтобы он умер. Видите ли, смерть — это прекрасная вещь. Мы умираем, уходим в землю, наши останки превращаются в цветы. Только в промежутке после смерти могут появиться новые вещи.
Malcolm Merlyn Ничего не сможет остановить то, что должно произойти. И не стоит. Этому городу нужно то, что должно случиться, чтобы выжить. Людей, которые разрушают его изнутри, нужно стереть с лица земли.
Damien Darhk Города — это как щ puppies. Ты видишь, как они корчатся в агонии на улице, и ты их усыпляешь. Ты не даёшь им страдать.
Прометей Ты не герой - ты убийца. И я собираюсь это тебе показать. Я покажу тебе, как всё, к чему ты прикасаешься, умирает.
[Начало 7 сезона]
Оливер Квинн Меня зовут Оливер Квинн. После 6 лет в роли Vigilante единственный способ достичь своей цели и спасти свой город — признаться в том, что я Зелёная Стрела. Теперь моя семья и друзья должны продолжать мою миссию без меня. Я больше не герой. Я Узник 4587.
