Oliver QueenМеня зовут Оливер Квин. Пять лет я был на острове с единственной целью: выжить. Теперь я выполню умирающее желание моего отца — использовать список имен, который он оставил, и уничтожить тех, кто отравляет мой город. Для этого мне нужно стать кем-то другим. Мне нужно стать чем-то другим.
[Открывающая сцена 2 сезона]
Оливер КвиннМеня зовут Оливер Квинн. После пяти лет на адском острове я вернулся домой с единственной целью: спасти свой город. Но для этого я не могу быть убийцей, каким я был раньше. Чтобы почтить память своего друга, я должен стать кем-то другим. Я должен стать чем-то иным.
[Начало третьего сезона]
Оливер КвиннМеня зовут Оливер Квинн, после пяти лет в аду я вернулся домой с единственной целью: спасти свой город. Теперь ко мне присоединились другие в моей борьбе. Для них я — Оливер Квинн. Для остальных жителей Стэлинг-Сити я кто-то другой. Я — что-то другое.
Нисса аль ГулЯ Нисса, дочь Ра's аль Гула. Наследница демона.
Ra's al GhulМне было 11 лет, когда я убил своего первого человека. Я помню, как выглядел его лицо, когда свет погас в его глазах. Такое резкое изменение, почти незаметное, между жизнью и смертью. И я почувствовал стыд. Я украл у этого человека самый драгоценный дар - жизнь. Но я также ощутил и другое чувство - гордость, потому что я встал на защиту семьи против того, кто хотел нам сделать зло. И я осознал, что то, что я сделал, было необходимо. Видишь ли... Я заменил зло смертью. И именно для этого существует лига. С тех пор я убил еще несколько тысяч человек. И мир стал лучше.
Слэйд УилсонЯ заберу у него все, что он ценит, уничтожу тех, кто решит следовать за ним, развращу тех, кого он любит. Когда он потеряет всех и всё, что для него важно, я пронзу стрелой его глаз.
[Открывающая сцена 4-го сезона]
Оливер КуинМеня зовут Оливер Куин. После пяти лет в аду я вернулся домой с единственной целью: спасти мой город. Но мой прежний подход был недостаточен. Я должен был стать кем-то другим. Я должен был стать чем-то другим. Я должен был стать Зелёной Стрелой.
Damien Darhk[на заседании городского совета] Вы все переживаете о том, что этот город умирает. Я здесь от лица организации, которая хочет, чтобы он умер. Видите ли, смерть — это прекрасная вещь. Мы умираем, уходим в землю, наши останки превращаются в цветы. Только в промежутке после смерти могут появиться новые вещи.
Malcolm MerlynНичего не сможет остановить то, что должно произойти. И не стоит. Этому городу нужно то, что должно случиться, чтобы выжить. Людей, которые разрушают его изнутри, нужно стереть с лица земли.
Damien DarhkГорода — это как щ puppies. Ты видишь, как они корчатся в агонии на улице, и ты их усыпляешь. Ты не даёшь им страдать.
ПрометейТы не герой - ты убийца. И я собираюсь это тебе показать. Я покажу тебе, как всё, к чему ты прикасаешься, умирает.
[Начало 7 сезона]
Оливер КвиннМеня зовут Оливер Квинн. После 6 лет в роли Vigilante единственный способ достичь своей цели и спасти свой город — признаться в том, что я Зелёная Стрела. Теперь моя семья и друзья должны продолжать мою миссию без меня. Я больше не герой. Я Узник 4587.