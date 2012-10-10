В 1 сезоне 8 серии сериала «Стрела» Оливер решает взяться за обучение Хелены, надеясь, что она присоединится к его отряду. Но Диггл выступает против, считая, что мстительнице здесь не место. Вскоре она убивает главу Триады, наживая опасных врагов.
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