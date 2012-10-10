В 1 сезоне 2 серии сериала «Стрела» Оливер продолжает идти по списку, попутно решая семейные проблемы. Следующий на очереди — Мартин Соммерс. Выясняется, что злоумышленник готовится предстать перед судом, а его обвинителем выступает Лорел.
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