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Киноафиша Сериалы Стрела Сезоны Сезон 1 Серия 10

Стрела 2012 - 2020 10 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Стрела»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 10 октября 2012
Чти отца своего
Сезон 1 / Серия 2 17 октября 2012
Одинокий стрелок
Сезон 1 / Серия 3 24 октября 2012
Невиновный
Сезон 1 / Серия 4 31 октября 2012
Испорченный
Сезон 1 / Серия 5 7 ноября 2012
Наследия
Сезон 1 / Серия 6 14 ноября 2012
Муза огня
Сезон 1 / Серия 7 28 ноября 2012
Вендетта
Сезон 1 / Серия 8 5 декабря 2012
Конец года
Сезон 1 / Серия 9 12 декабря 2012
Сожжёный
Сезон 1 / Серия 10 16 января 2013
Доверяй, но проверяй
Сезон 1 / Серия 11 23 января 2013
Головокружение
Сезон 1 / Серия 12 30 января 2013
Предательство
Сезон 1 / Серия 13 6 февраля 2013
Одиссея
Сезон 1 / Серия 14 13 февраля 2013
Ловкач
Сезон 1 / Серия 15 20 февраля 2013
Пойманный на месте преступления
Сезон 1 / Серия 16 27 февраля 2013
Возвращение охотницы
Сезон 1 / Серия 17 20 марта 2013
Спасение
Сезон 1 / Серия 18 27 марта 2013
Незаконченное дело
Сезон 1 / Серия 19 3 апреля 2013
Вторжение в дом
Сезон 1 / Серия 20 24 апреля 2013
Предприятие
Сезон 1 / Серия 21 1 мая 2013
Тьма на окраине города
Сезон 1 / Серия 22 8 мая 2013
Жертва
Сезон 1 / Серия 23 15 мая 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Стрела» уверенность Оливера оказывается на нуле. Виной тому недавнее поражение в схватке с Темным лучником. Произошедшее вынуждает супергероя взять временный перерыв в борьбе с преступностью.

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