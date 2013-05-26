В 4 сезоне 15 серии сериала «Задержка в развитии» Джорджа Майкла выселяют из общежития, и он вынужден отправиться в дом, который построил его отец. В то же время Майкл проводит ночь с Рейбел и узнает, что это она та самая тайная девушка его сына.
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