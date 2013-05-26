В 4 сезоне 4 серии сериала «Задержка в развитии» известный режиссер Рон Говард предлагает Майклу снять фильм на основе жизни Блутов. Так Майкл становится продюсером кинокартины, которая состоится, только если каждый член семьи подпишет согласие.
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