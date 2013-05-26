Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 4 Серия 2

Задержка в развитии 2003 - 2019 2 серия 4 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Задержка в развитии»
Полет Феникса
Сезон 4 / Серия 1 26 мая 2013
Пограничные личности
Сезон 4 / Серия 2 26 мая 2013
Индийские паразиты
Сезон 4 / Серия 3 26 мая 2013
Команда Б.
Сезон 4 / Серия 4 26 мая 2013
Новое начало
Сезон 4 / Серия 5 26 мая 2013
Предатели
Сезон 4 / Серия 6 26 мая 2013
Крах колонии
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2013
Отвлекающий маневр
Сезон 4 / Серия 8 26 мая 2013
Разбитый
Сезон 4 / Серия 9 26 мая 2013
Королева Б.
Сезон 4 / Серия 10 26 мая 2013
Новый взгляд
Сезон 4 / Серия 11 26 мая 2013
Лентяи
Сезон 4 / Серия 12 26 мая 2013
Все идет на поправку
Сезон 4 / Серия 13 26 мая 2013
Неприятности позади
Сезон 4 / Серия 14 26 мая 2013
Дебилы
Сезон 4 / Серия 15 26 мая 2013
О чем серия

В 4 сезоне 2 серии сериала «Задержка в развитии» Джордж и Люсиль берутся за реализацию своего старого проекта по постройке стены между США и Мексикой. Но пока Люсиль командует из-под следствия, Джордж встречает Оскара и отправляется с ним в пустыню.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше