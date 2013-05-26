В 4 сезоне 1 серии сериала «Задержка в развитии» Джордж Майкл, Мэйби и Пихаунд устраивают голосование, по итогам которого Майкл вынужден покинуть студенческое общежитие. Так Майкл решает вернуться домой и найти себе новую деятельность.
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