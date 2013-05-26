«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото

Пока все обсуждают «Фишера» и ждут 8 сезон «Невского», Шпагин предпочитает другой детективный сериал: «Я смотрел его дважды»

Скандал в фанатском голосовании: зрители выбрали любимца «Фантастической четверки» — и это вовсе не тот, о ком вы подумали

Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)