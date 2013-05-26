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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 4 Серия 7

Задержка в развитии 2003 - 2019 7 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Задержка в развитии»
Полет Феникса
Сезон 4 / Серия 1 26 мая 2013
Пограничные личности
Сезон 4 / Серия 2 26 мая 2013
Индийские паразиты
Сезон 4 / Серия 3 26 мая 2013
Команда Б.
Сезон 4 / Серия 4 26 мая 2013
Новое начало
Сезон 4 / Серия 5 26 мая 2013
Предатели
Сезон 4 / Серия 6 26 мая 2013
Крах колонии
Сезон 4 / Серия 7 26 мая 2013
Отвлекающий маневр
Сезон 4 / Серия 8 26 мая 2013
Разбитый
Сезон 4 / Серия 9 26 мая 2013
Королева Б.
Сезон 4 / Серия 10 26 мая 2013
Новый взгляд
Сезон 4 / Серия 11 26 мая 2013
Лентяи
Сезон 4 / Серия 12 26 мая 2013
Все идет на поправку
Сезон 4 / Серия 13 26 мая 2013
Неприятности позади
Сезон 4 / Серия 14 26 мая 2013
Дебилы
Сезон 4 / Серия 15 26 мая 2013
О чем серия

В 4 сезоне 7 серии сериала «Задержка в развитии» Джоб делает предложение Энн, чтобы на свадьбе устроить грандиозный фокус, который увидит весь мир. Но его старый враг Тони Уандер путает ему все карты, окончательно испортив ему репутацию.

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