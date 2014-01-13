В 5 сезоне 9 серии сериала «Арчер» Мэлори решает устроить для Ланы праздник в честь скорого рождения ребенка. В качестве подарка ей Арчер пытается устроить для нее выступление Кенни Логгинса, но в процессе организации Стерлинг чуть не убивает его.
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