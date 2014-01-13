В 5 сезоне 1 серии сериала «Арчер» на офис ISIS нападает ФБР, и всех агентов арестовывают за государственную измену. Мэлори просит всех держать язык за зубами, обещая вытащить их, но почти все решают дать показания, чтобы выкрутиться.
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