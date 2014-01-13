В 5 сезоне 13 серии сериала «Арчер» у Ланы начинаются схватки, а ЦРУ тем временем намеревается сбросить на дворец Калдерона бомбу. Лана узнает правду о том, почему они были вынуждены продавать наркотики. Арчер получает от нее неожиданную новость.
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