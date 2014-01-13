В 5 сезоне 10 серии сериала «Арчер» все отправляются в Сан-Маркос, где идет гражданская война, чтобы по приказу доставить туда оружие. Президент страны влюбляется в Шерлин и намерен сделать ее первой леди. Кригер встречает три своих клона.
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