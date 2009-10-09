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Киноафиша Сериалы Арчер Сезоны
Арчер (2009 - …), список сезонов Archer 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FXX
Список сезонов сериала «Арчер»
Арчер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 10 эпизодов
 
Арчер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 10 эпизодов
 
Арчер - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 9 эпизодов
 
Арчер - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2020, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2021, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2022, 8 эпизодов
 
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