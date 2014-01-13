В 5 сезоне 8 серии сериала «Арчер», вернувшись в Штаты, Сирил, Стерлинг и Рэй отчитываются перед Мэлори за потерянный кокаин. В Колумбии им встретился некто по имени Слейтер, в обмен на наркотики отдавший им огромные запасы оружия.
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