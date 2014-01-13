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Арчер 2009 4 серия 5 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Арчер»
Белый Слон
Сезон 5 / Серия 1 13 января 2014
Поцелуй перед смертью
Сезон 5 / Серия 2 20 января 2014
Долг чести
Сезон 5 / Серия 3 27 января 2014
Вызов на дом
Сезон 5 / Серия 4 3 февраля 2014
На юг и вниз
Сезон 5 / Серия 5 24 февраля 2014
Беби Шауэр
Сезон 5 / Серия 6 3 марта 2014
Блюз контрабандистов
Сезон 5 / Серия 7 10 марта 2014
Правила извлечения
Сезон 5 / Серия 8 17 марта 2014
На ковре
Сезон 5 / Серия 9 24 марта 2014
Порочный Арчер: Дворцовая интрига. Часть 1
Сезон 5 / Серия 10 31 марта 2014
Порочный Арчер: Дворцовая интрига. Часть 2
Сезон 5 / Серия 11 7 апреля 2014
Флибустьер
Сезон 5 / Серия 12 14 апреля 2014
Прибытие/Отъезд
Сезон 5 / Серия 13 21 апреля 2014
О чем серия

В 5 сезоне 4 серии сериала «Арчер» в особняк Шерил приходит агент ФБР, и всем приходится скрывать кокаин не только от него, но и от Пэм. Тем временем Рэй не выходит из комнаты уже несколько дней, страдая от депрессии.

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