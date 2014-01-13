В 5 сезоне 12 серии сериала «Арчер» Сирил отправляет в тюрьму бывших президента и первую леди, а вместе с ними и Стерлинга. Позже он пытается жениться на Джулиане, а тем временем Арчер, Шерлин и Калдерон пытаются помешать Кригерам запустить бомбу.
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