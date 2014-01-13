В 5 сезоне 3 серии сериала «Арчер» подсевшая на наркотики Пэм обманывает Якузу, купив у них амфетамин за фальшивые деньги. Теперь ее собираются убить, поэтому все вынуждены взяться за антикварное оружие в доме Шерил, чтобы защитить ее.
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