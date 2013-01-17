В 4 сезоне 8 серии сериала «Арчер» на границе с Мексикой Лана, Сирил и Стерлинг стерегут главу картеля, которая оказывается женщиной. Арчер собирается соблазнить ее, ради чего срывает миссию и бросает Лану и Сирила в пустыне.
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