В 4 сезоне 12 серии сериала «Арчер» Мэлори отправляет агентов добыть водородную бомбу с разбившегося военного самолета, чтобы позже шантажировать ей правительство США. Брат Шерил по имени Сесил способствует им в этой миссии.
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