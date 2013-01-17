В 4 сезоне 13 серии сериала «Арчер» агенты оказываются в подводной лаборатории, где притворяются членами съемочной группы, чтобы остановить экотеррориста. Опрометчивость Арчера приводит к тому, что все они могут погибнуть.
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