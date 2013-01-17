В 4 сезоне 6 серии сериала «Арчер» Рэй, Сирил и Стерлинг оказываются в Туркменистане на миссии, но Арчера кусает ядовитая змея, и теперь его жизнь в опасности. Лана возмущена целью их миссии, но Мэлори это мало интересует.
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