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Арчер 2009 6 серия 4 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Арчер»
Беспамятное бегство
Сезон 4 / Серия 1 17 января 2013
Ветер зовет Мэри
Сезон 4 / Серия 2 24 января 2013
Ноги
Сезон 4 / Серия 3 31 января 2013
Темное прошлое Рона
Сезон 4 / Серия 4 7 февраля 2013
Порочная связь
Сезон 4 / Серия 5 14 февраля 2013
Однажды укушенный
Сезон 4 / Серия 6 21 февраля 2013
Ужин в прямом эфире
Сезон 4 / Серия 7 28 февраля 2013
Очаровательный койот
Сезон 4 / Серия 8 7 марта 2013
Молодожены
Сезон 4 / Серия 9 14 марта 2013
Танжеринский пес
Сезон 4 / Серия 10 21 марта 2013
Папское преследование
Сезон 4 / Серия 11 28 марта 2013
Морская угроза: Часть 1
Сезон 4 / Серия 12 4 апреля 2013
Морская угроза: Часть 2
Сезон 4 / Серия 13 11 апреля 2013
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Арчер» Рэй, Сирил и Стерлинг оказываются в Туркменистане на миссии, но Арчера кусает ядовитая змея, и теперь его жизнь в опасности. Лана возмущена целью их миссии, но Мэлори это мало интересует.

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