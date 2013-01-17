В 4 сезоне 1 серии сериала «Арчер» у Стерлинга амнезия, и теперь он думает, что он – примерный семьянин и владелец забегаловки. Из-за того, что за ним охотятся агенты КГБ, сотрудникам ISIS приходится отправиться на помощь Арчеру.
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