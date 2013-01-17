В 4 сезоне 5 серии сериала «Арчер» Стерлингу звонит Катя, чтобы узнать, куда пропал Барри, и попросить Арчера вернуть его домой. Стерлинг надеется снова сойтись с ней, поэтому сочиняет историю о том, что Барри ее бросил.
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