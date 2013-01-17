В 4 сезоне 4 серии сериала «Арчер» Стерлинга заносит в Монреаль, где он теряет все деньги и паспорт. Когда остальные отказываются ему помогать, Арчера вытаскивает муж Мэлори, но у того есть собственные мотивы.
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