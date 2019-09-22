В 3 сезоне 10 серии сериала «Энн» наступает новая глава в жизни Энн. Диана рассказывает родителям, что поступила в колледж. Им предстоит свыкнуться с ее решением. Энн и Гилберт признаются друг другу в любви.
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