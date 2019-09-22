В 3 сезоне 7 серии сериала «Энн» новая статья, над которой очень долго и усердно работала Энн, была воспринята в штыки. Город запрещает девушке писать для местной газеты. Энн решает устроить забастовку со своими друзьями.
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