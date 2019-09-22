В 3 сезоне 9 серии сериала «Энн» на племя индейцев кто-то нападает. Окватнук и Алук прибегают за помощью к Мэттью и Марилле. Энн предстоит увидеть своими глазами всю правду этого мира. Гилберт наконец принимает решение касательно своего будущего.
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