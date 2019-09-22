В 3 сезоне 2 серии сериала «Энн» в поисках своей родословной Энн намеревается отправиться в ненавистный детский дом. Там ей уж точно никто не будет рад и вряд ли захочет помочь. Мэттью и Марилла беспокоятся об Энн.