В 3 сезоне 2 серии сериала «Энн» в поисках своей родословной Энн намеревается отправиться в ненавистный детский дом. Там ей уж точно никто не будет рад и вряд ли захочет помочь. Мэттью и Марилла беспокоятся об Энн.
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