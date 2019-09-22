В 3 сезоне 1 серии сериала «Энн» Энн готовится к своему дню рождения. Скоро ей исполнится целых шестнадцать лет. В последнее время она интересуется своей родословной. Подростку очень хочется узнать, кем были ее родители и почему они ее оставили.