Энн
Новости
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
Написать
5 июля 2021 15:04
8 отменённых сериалов и шоу на Netflix, которые всё же стоят вашего внимания
Причиной закрытия этих отличных шоу стали далеко не плохие рейтинги и скверные отзывы, а совсем другие обстоятельства.
Написать
1 марта 2021 19:00
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
Написать
3 февраля 2021 12:00
