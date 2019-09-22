В 3 сезоне 4 серии сериала «Энн», после того как Энн познакомилась с девочкой из племени индейцев, ее представление о людях поменялось. Впервые в своей жизни Каквэт отправляется в школу. Энн ждет новая ступень ее квеста.
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