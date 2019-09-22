В 3 сезоне 8 серии сериала «Энн» у Каквэт новый план. Энн и остальные учащиеся сдают экзамены. Даже Диана принимает в этом участие наперекор матери. Тетушка Джозефин приезжает в город с очень интересным предложением.
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