В 1 сезоне сериала «О всех созданиях — больших и малых» действие разворачивается в недалеком прошлом в небольшом провинциальном местечке под названием Йоркшир-Дейлс. Молодой ветеринар по имени Джеймс Хэрриот готовится пройти практику у уважаемого врача Зигфрида Фарнона — довольно эксцентричного во всех смыслах человека. Сначала Фарнон прохладно принимает начинающего коллегу, но затем проникается к нему теплом и уважением. В ходе своей практики Хэрриоту приходится сталкиваться с крайне непростыми случаями болезни животных, когда одно ошибочное решение может стоить жизни маленького существа.