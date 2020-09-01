Меню
О всех созданиях — больших и малых 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала О всех созданиях — больших и малых
О всех созданиях — больших и малых

All Creatures Great and Small 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «О всех созданиях — больших и малых»

В 1 сезоне сериала «О всех созданиях — больших и малых» действие разворачивается в недалеком прошлом в небольшом провинциальном местечке под названием Йоркшир-Дейлс. Молодой ветеринар по имени Джеймс Хэрриот готовится пройти практику у уважаемого врача Зигфрида Фарнона — довольно эксцентричного во всех смыслах человека. Сначала Фарнон прохладно принимает начинающего коллегу, но затем проникается к нему теплом и уважением. В ходе своей практики Хэрриоту приходится сталкиваться с крайне непростыми случаями болезни животных, когда одно ошибочное решение может стоить жизни маленького существа.

Рейтинг сериала

8.6 IMDb
Список серий сериала О всех созданиях — больших и малых
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Ты должен мечтать You've Got to Dream
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2020
Еще один Фарнон? Another Farnon?
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2020
Анданте Andante
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2020
Сложное дело A Tricki Case
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2020
Все по-честному All's Fair
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2020
Лекарство от всех болезней A Cure for All Ills
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2020
График выхода всех сериалов
