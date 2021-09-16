Меню
О всех созданиях — больших и малых 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала О всех созданиях — больших и малых
Киноафиша Сериалы О всех созданиях — больших и малых Сезоны Сезон 2

All Creatures Great and Small 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «О всех созданиях — больших и малых»

Во 2 сезоне сериала «О всех созданиях — больших и малых» события по-прежнему разворачиваются вокруг персонала небольшой сельской ветеринарной клиники. Главный герой, молодой врач по имени Джеймс Херриот, оказывается перед сложной моральной дилеммой после своей поездки в город Глазго. Парень вынужден выбирать между людьми, которых он любит, и очень важными карьерными перспективами. Однако неожиданный роман Джеймса и Хелен меняет многое в его жизни. По ходу дела в дом Скелдейла приезжает незваный гость, а у Зигфрида появляется интересный план.

8.6 IMDb
Где находится сердце Where the Heart Is
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2021
Всегда прогрессирует Semper Progrediens
Сезон 2 Серия 2
23 сентября 2021
Мы можем только надеяться We Can But Hope
Сезон 2 Серия 3
30 сентября 2021
Много счастливых возвращений Many Happy Returns
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2021
Последний человек в The Last Man In
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2021
Главная Истины Home Truths
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2021
