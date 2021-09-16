Во 2 сезоне сериала «О всех созданиях — больших и малых» события по-прежнему разворачиваются вокруг персонала небольшой сельской ветеринарной клиники. Главный герой, молодой врач по имени Джеймс Херриот, оказывается перед сложной моральной дилеммой после своей поездки в город Глазго. Парень вынужден выбирать между людьми, которых он любит, и очень важными карьерными перспективами. Однако неожиданный роман Джеймса и Хелен меняет многое в его жизни. По ходу дела в дом Скелдейла приезжает незваный гость, а у Зигфрида появляется интересный план.