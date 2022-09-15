Меню
О всех созданиях — больших и малых 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала О всех созданиях — больших и малых
All Creatures Great and Small 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «О всех созданиях — больших и малых»

В 3 сезоне сериала «О всех созданиях – больших и малых» продолжаются увлекательные и забавные приключения молодого ветеринара Джеймса Хэрриота из Йоркшира. Действия разворачиваются в 1939 году. Мир готовится к новой масштабной войне, общество охвачено непривычным волнением и тревогой. Но, несмотря на проблемы людей, их четвероногие братья по-прежнему приносят радость своим хозяевам и нуждаются в заботе. Вопреки воле родителей, Джеймс посвящает свою жизнь ветеринарии и работает вместе с эксцентричным, но мудрым доктором Фэрноном. Кроме того, теперь у парня есть возлюбленная Хелен, с которой не все идет гладко.

Второй раз повезло Second Time Lucky
Сезон 3 Серия 1
15 сентября 2022
Окончание медового месяца Honeymoon's Over
Сезон 3 Серия 2
22 сентября 2022
Выживший Зигфрид Surviving Siegfried
Сезон 3 Серия 3
29 сентября 2022
Что за наглость! What a Balls Up!
Сезон 3 Серия 4
6 октября 2022
Эдвард Edward
Сезон 3 Серия 5
13 октября 2022
По ком звонит колокол For Whom the Bell Tolls
Сезон 3 Серия 6
20 октября 2022
