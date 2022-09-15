В 3 сезоне сериала «О всех созданиях – больших и малых» продолжаются увлекательные и забавные приключения молодого ветеринара Джеймса Хэрриота из Йоркшира. Действия разворачиваются в 1939 году. Мир готовится к новой масштабной войне, общество охвачено непривычным волнением и тревогой. Но, несмотря на проблемы людей, их четвероногие братья по-прежнему приносят радость своим хозяевам и нуждаются в заботе. Вопреки воле родителей, Джеймс посвящает свою жизнь ветеринарии и работает вместе с эксцентричным, но мудрым доктором Фэрноном. Кроме того, теперь у парня есть возлюбленная Хелен, с которой не все идет гладко.