В 4 сезоне сериала «О всех созданиях – больших и малых» Джеймсу наконец удается продвинуть в местном фермерском хозяйстве свою идею. Землевладельцы соглашаются провести вакцинацию своих животных против туберкулеза. Тем временем Тристан приобретает машину и начинает делать операции для мелких домашних зверей и птиц в частном порядке. Зигфрид получает тяжелые новости и становится еще более вспыльчивым, чем обычно. Но его отвлекает интересное задание на ферме майора Сондерса. Миссис Холл берет отгул, чтобы встретиться с важным человеком из своего прошлого. Дом остается без ее надзора.