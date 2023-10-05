Меню
О всех созданиях — больших и малых 2020, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала О всех созданиях — больших и малых
Киноафиша Сериалы О всех созданиях — больших и малых Сезоны Сезон 4

All Creatures Great and Small 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «О всех созданиях — больших и малых»

В 4 сезоне сериала «О всех созданиях – больших и малых» Джеймсу наконец удается продвинуть в местном фермерском хозяйстве свою идею. Землевладельцы соглашаются провести вакцинацию своих животных против туберкулеза. Тем временем Тристан приобретает машину и начинает делать операции для мелких домашних зверей и птиц в частном порядке. Зигфрид получает тяжелые новости и становится еще более вспыльчивым, чем обычно. Но его отвлекает интересное задание на ферме майора Сондерса. Миссис Холл берет отгул, чтобы встретиться с важным человеком из своего прошлого. Дом остается без ее надзора.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Задумчивость Broodiness
Сезон 4 Серия 1
5 октября 2023
Лови момент Carpe Diem
Сезон 4 Серия 2
12 октября 2023
Правая рука Right Hand Man
Сезон 4 Серия 3
19 октября 2023
По правилам By the Book
Сезон 4 Серия 4
26 октября 2023
Документы Papers
Сезон 4 Серия 5
2 ноября 2023
Внутренний фронт The Home Front
Сезон 4 Серия 6
9 ноября 2023
