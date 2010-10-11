Во 2 сезоне 5 серии сериала «Время приключений» Джейк заболел и сильно страдает, в этом состоянии он стал невыносимым. Финн должен придумать особенную историю, чтобы успокоить друга. Герой обращается к окружающему миру, чтобы ее сочинить.
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