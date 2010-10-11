Во 2 сезоне 2 серии сериала «Время приключений» Финн и Джейк испытывают усталость после семи дней без сна: герои совершили множество подвигов за это время. Сон не идет к ребятам из-за внутреннего беспокойства — кто-то пристально за ними следит.